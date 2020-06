Volta Redonda tem agora 41 mortos por coronavírus

O prefeito Samuca Silva atualizou os dados do coronavírus neste sábado em um áudio que foi postado no Whatsapp oficial da prefeitura de Volta Redonda. O município agora registra mais um óbito: Uma mulher, de 54 anos, que tinha hipertensão, morreu em consequência do coronavírus. Ela tinha problemas de hipertensão arterial.

Volta Redonda agora soma 41 mortes pela doença na cidade.

Ainda de acordo com a prefeitura, são 927 casos confirmados, dos quais 900 estão recuperados. O município têm também 3.396 casos suspeitos.