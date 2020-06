Vila Santa Cecília recebe sanitização contra o coronavírus

Prefeitura de Volta Redonda investe em sanitização e higienização de espaços públicos

A Prefeitura de Volta Redonda aposta na sanitização e higienização como prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Neste domingo, dia 07, o centro comercial da Vila Santa Cecília recebeu o serviço, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O trabalho é periódico nas unidades de saúde e também atinge vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade, priorizando locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.

O prefeito Samuca Silva afirma que esta é mais uma ação para diminuir a circulação do novo coronavírus em Volta Redonda. “Estamos agindo em várias frentes para controlar a doença. Criamos a força-tarefa para garantir que as atividades econômicas atendam as normas de prevenção à Covid-19, instalamos lavatórios nos pontos comerciais do município. E também fizemos investimentos para atender os que têm a doença como a implantação do Hospital de Campanha, a criação de leitos no Hospital do Idoso e no Centro Municipal de Saúde, antigo Santa Margarida, que serão entregues nesta semana à população”, falou Samuca.

Também nesta semana, receberam sanitização e higienização, além do Cais, a Capela Mortuária e o Mercado Popular no mesmo bairro e o Hospital São João Batista. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação ainda beneficiou locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.