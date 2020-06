Ciclovia da Beira Rio passa por revitalização em Volta Redonda

Ação faz parte de um projeto para melhorias nas vias dos principais centros comerciais da cidade

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou nesta segunda-feira, dia 8, a revitalização da sinalização horizontal da ciclovia da Beira Rio. A obra tem previsão de ser concluída ainda essa semana e, de acordo com a equipe da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), faz parte de um plano de revitalização viária em todos os centros comerciais e vias de grande fluxo.

Em paralelo à revitalização na Beira Rio, as equipes também estão fazendo o serviço na entrada do bairro Santo Agostinho. O bairro já recebeu melhorias nas ruas Jayme Martins e Soldado Francisco Alves, além da Avenida Alfredo Moreira.

Já foram revitalizados a sinalização em mais de 32 quilômetros de ruas e avenidas da cidade, principalmente nos centros comerciais, onde o fluxo de veículos é maior.

Entre os locais que já receberam o serviço de revitalização da sinalização estão: os bairros aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília e Três Poços, além do trecho municipalizado da BR-393, no percurso do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta.

O prefeito Samuca Silva explicou que está aproveitando a pouca movimentação para intensificar os serviços e manutenções pela cidade. “Nossas equipes estão nas ruas, incansáveis, fazendo a manutenção e melhorias no município. A cidade não pode ficar abandonada, nós vamos vencer a pandemia e voltar para nosso cotidiano com a cidade ainda mais em ordem”, comentou o prefeito.