O jovem, Gilvan César Santos Júnior, de 23 anos, morreu neste domingo após sofrer um acidente na Avenida Getúlio Vargas, no Parque Mambucaba (Perequê), em Angra dos Reis. Gilvan estava numa moto que colidiu contra um poste.

Ele chegou a ser levado para o Hospital da Praia Brava, mas não resistiu aos ferimentos. Gilvan foi sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal do Retiro. Segundo informações, Gilvan era morador do bairro Açude.