MAM Resende retoma exposição sobre escritor Macedo Miranda com medidas de segurança contra a Covid-19

Homenagem aos 100 anos do nascimento do escritor foi iniciada em março já voltou a estar disponível presencialmente

Com a retomada gradual das atividades em Resende, a população começa a ganhar novamente opções de lazer e acesso à cultura, através de equipamentos públicos com os devidos cuidados contra a Covid-19. Este é o caso do Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende, que retomou na última semana, a exposição que homenageia os 100 anos do nascimento do escritor Macedo Miranda.

De acordo com o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, a visitação pública, que está disponível das 12h às 18h, estará sujeita a uma série de determinações de segurança em saúde. O número de visitantes será limitado e controlado pelos profissionais responsáveis.

Todos os visitantes deverão estar com máscara, assim como os funcionários, que também terão acesso a álcool em gel. Tais medidas, ainda segundo Zaidan, servirão para quaisquer exposições promovidas pelo MAM, pelo MIS ou pelo Arquivo Histórico.

– Todas as medidas adotadas estão em conformidade com o decreto municipal em vigor. Tudo foi cuidadosamente pensado para que a população volte a ter contato com os aparelhos culturais e que tenha acesso a arte. A exposição que homenageia Macedo Miranda foi preparada com muito cuidado para que este grande escritor permaneça vivo na cultura e na lembrança da população resendense – destacou o presidente.

A exposição

A mostra ‘Carrego Resende em Mim – 100 Anos do Escritor Macedo Miranda’ é realizada por intermédio do Arquivo Histórico de Resende, em parceria com o Museu de Arte Moderna do município e com o apoio da FAT (Faculdade de Tecnologia) UERJ. A exposição retrata a vida e as obras de Macedo Miranda, com o objetivo de mostrar a importância do escritor para a cultura do município.

‘Carrego Resende em Mim’ reúne painéis contando a biografia e as produções do homenageado como jornalista e poeta. Também serão apresentados documentos, matérias de jornais, fotos e exemplares de seus livros. Além disso, a escultura produzida pelo artista plástico Samuel Rosa ajuda a dimensionar a importância de Macedo Miranda para Resende e para o cenário literário brasileiro.

A população pode conferir as obras até o dia 28 de março, de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, no Museu de Arte Moderna de Resende, localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro Histórico

Bibliotecas Municipais e Espaço Z

Nas Bibliotecas municipais todos os cuidados contra o coronavirus também estão sendo adotados e os locais já estão disponíveis para utilização. Um controle de entrada permanece em vigor e a área de estudo, que permite aos munícipes efetuar a leitura, será reduzida para que não haja aglomeração. Já o espaço Z continuará funcionando com a Fábrica de Máscaras, no horário já estabelecido.