O material será entregue na Comissão Externa da Câmara depois de quase dois meses de visitas e análises das cidades da região

A função de Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, assumida por Márcia Cury, no meio de abril, no auge da pandemia do Covid-19, foi de extrema importância para que fosse desenvolvido um relatório de ações e necessidades dos municípios da região para enfrentamento do novo Coronavírus. As visitas realizadas nas cidades se transformaram em um relatório com informações e apontamentos sobre o assunto.

– Quando aceitei ser voluntária na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, tinha a certeza que poderíamos fazer um trabalho que, de fato, contribuísse para ajudar a região enfrentar essa pandemia. Após quase dois meses de trabalho, conseguimos finalizar o mapeamento e sugerir ações eficazes. Agradeço o convite feito pelo Deputado Delegado Antonio Furtado. Tenho a convicção que pude ajudar com meus conhecimentos na área da saúde – afirmou Márcia.

A rápida contaminação provocada pelo Covid-19 deixou todos os estados em um momento emergencial. Para entender como os deputados podiam de fato ajudar é que a comissão foi criada e contou com ajuda de voluntários capacitados na área da saúde.

– Esse foi um trabalho que tinha prazo para começar e terminar. Concluí o trabalho, na semana passada, e estou satisfeita com os resultados que obtivemos. Foi um trabalho em conjunto e serviu de norte para a vinda de recursos financeiros para a região. Tivemos a ajuda dos secretários de saúde de várias cidades e analisamos os números de pacientes, capacidade de leitos, quantas pessoas estavam internadas na enfermaria e CTI. Só assim foi possível entender as necessidades para procurar atendê-las– explicou Márcia Cury.

As visitas as cidades, hospitais e profissionais da saúde apontaram que as cidades estavam preocupadas com os leitos e respiradores para ter condições de atendimento, mas que precisavam de ações básicas como equipamentos de proteção e informação e esclarecimento a população.

– No primeiro momento muito se falou em respiradores, mas depois fomos observando que atitudes mais simples e imediatas podiam ser tomadas para contribuir. Uma dessas ações foi a aquisição de equipamentos de segurança individual para os profissionais da saúde e também a humanização do atendimento. Tanto que isso virou um Projeto de Lei do deputado Delegado Antonio Furtado – analisou Márcia.

Com o fim do trabalho e a entrega do relatório, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se mostrou satisfeito com a iniciativa e agradeceu a participação voluntária em prol de ajudar no combate a pandemia.

– Ainda não vencemos essa guerra contra o vírus, mas já demos um grande passo sobre como podemos enfrentá-la. A ajuda da Márcia Cury foi fundamental para fazermos o levantamento das necessidades da nossa região. Foram com essas informações que pude destinar melhor os recursos e propor leis que vão fazer a diferença durante esse período de calamidade que estamos enfrentando – agradeceu o parlamentar.