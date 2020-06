Vidas Negras Importam (Artigo)

As manifestações que estamos vendo nos Estados Unidos desde o assassinato de George Floyd, na cidade de Minneapolis tem sido de extrema importância para dar visibilidade a uma situação enfrentada pela população negra no seu dia a dia, mas que é naturalizada e invisibilizada pela sociedade em geral, como se racismo fosse um problema a ser enfrentado somente pelos negros.

Ao longo da história os negros e negras são vistos como pessoas menos inteligentes, como pessoas que não tem boa aparência, mal cheirosos, só prestam para o serviço braçal e ao longo de séculos vem sendo alijados dos cargos de poder e comando nas empresas; na televisão exercem sempre papéis de subalternos, nas profissões menos qualificadas e quando protagonizam papéis mais importantes são achincalhados, desqualificados, a exemplo de Érika Januza, quando desempenhou o papel de juíza na novela – O Outro Lado do Paraíso, Majú Coutinho quando assumiu a bancada de um dos principais telejornais…

O assassinato de George Floyd, seguido das diversas manifestações que estão ocorrendo nas cidades estadunidenses e que despertou a solidariedade de vários outros países estão servindo para escancarar, desmascarar uma realidade de dor, sofrimento, humilhação e descaso vivenciados pelo povo negro em todo o mundo e especialmente no Brasil.

O Brasil, no último trimestre de 2019 teve recorde de trabalhadores domésticos, a maioria sem carteira assinada, desses 93% são mulheres negras, ganhando em média R$ 897,00, o menor salário desde 2015, muitas delas provedoras do sustento da família.

Em tempos de Pandemia, a taxa de mortos em decorrência do Coronavírus no Brasil está entre os negros e negras. Em quatro semanas, entre 10 de abril e 18 de maio, mortes de pretos e pardos por COVID-19 passaram de 32,8% para 54,8%.

O racismo mata, desqualifica, adoece e fere a dignidade daquelas e daqueles que no Brasil representa a maioria da população. No Brasil a desigualdade racial salta aos olhos. São feridas abertas por séculos de escravidão e opressão até os dias atuais. Atualmente no Brasil temos o agravante de ter sido eleito um Presidente da República racista, homofóbico, sexista e misógino, antidemocrático, que comparou pessoas negras a animais, quando se referiu ao peso de cidadão negro como arrouba, um governo que tem como presidente de uma Fundação que deveria zelar, salvaguardar, apoiar o desenvolvimento de políticas de inclusão dos afrodescendentes no processo de desenvolvimento político, social, econômico e cultural que desrespeita e constantemente afronta esse povo negro e recentemente em uma reunião com assessores, chamou o movimento de “escória maldita”. As atitudes desse Presidente da República e seus asseclas têm potencializado e acirrado ainda mais ações e atitudes racistas.

O que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos acontece no Brasil a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. No Brasil há um verdadeiro genocídio da população pobre e negra, são elas as principais vítimas da violência policial.

Precisamos dar um basta ao racismo. Precisamos dizer não ao genocídio da população pobre e negra, com a implantação de políticas públicas antirracistas, no Brasil, nos estados e nos municípios.

RACISMO É CRIME, NÃO É MIMIMI! RACISMO MATA!

VIDAS NEGRAS IMPORTAM!

Conceição Santos – Diretora Secretária da Associação de Mulheres Beth Lobo de Volta Redonda e Região, integrante da Comissão Especial de Segurança da Mulher do Estado do Rio de Janeiro – CEDIM/RJ e Ex Presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Volta Redonda