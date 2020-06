Volta Redonda registra a 43ª morte por coronavírus

O prefeito Samuca Silva, ao lado da nova secretária de Saúde do município Flávia Lipke, passou as informações na tarde desta segunda-feira, em sua live informando os dados do coronavírus (Covid-19). Samuca lamentou a morte de um idoso, de 83 anos, a 43ª vítima fatal do vírus no município. Segundo o prefeito, os casos confirmados da doença chegaram a 950. Até agora são 907 casos curados. Até o momento são 3.428 casos suspeitos e 918 descartados.

Os leitos do UTI estão com 26% de ocupação, enquanto a ocupação do Hospital de Campanha chega a 5,2%. Segundo Samuca, as metas estabelecidas na Justiça estão abaixo dos percentuais acordados.

A nova secretária informou que mais uma etapa da vacinação contra o H1N1 (Influenza) está marcado para o próximo dia 16, terça-feira, na Ilha São João. A vacina será aplicada em sistema de drive thru, das 8 às 17 horas.