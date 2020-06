Câmara atua firme no combate e enfrentamento ao novo Coronavírus e prioriza sessões

A Câmara Municipal de Volta Redonda continua com atendimento suspenso ao público, mas suas sessões plenárias acontecem no mesmo horário. O atual Presidente, o vereador Nilton Alves de Faria – o “Neném” segue as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), garante que não há trabalho acumulado, que os serviços administrativos permanecem dentro da normalidade.

Na próxima semana, a Casa Legislativa funcionará, inclusive com as sessões plenárias, às 18 horas, nos dias 16 e 18, respectivamente terça e quinta-feira, quando também o expediente será de 12 às 18. Para o presidente não houve mudanças, ele vem à Câmara todos os dias, acompanha os plantões e despacha o que for pertinente e está a postos a qualquer eventualidade.

Neném revela que encara todo esse momento de dificuldade com muita fé e esperança e, tenta passar isso aos seus pares e servidores em sua gestão, acreditando que está no caminho certo. Avalia que todas as ações de segurança e enfrentamento ao novo Coronavírus – Covid 19 é aplicada com detalhes na sede do Poder Legislativo e todos já se adequaram. Acrescenta que toma as precauções e cobra que se cuidem e protejam as pessoas que convivem no mesmo ambiente, adicionando que além de exemplo, o respeito deve prevalecer e, convida o cidadão para acompanhar pelo face as sessões ordinárias.