Deputado Antonio Furtado visita Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência

Além do trabalho de atendimento a vitimados pela violência urbana, a secretaria tem atendido familiares enlutados devido ao Covid-19

Pioneiro no País com o trabalho realizado de apoio às vítimas de violência urbana, seja agentes públicos de segurança, seus familiares ou a população em geral, a Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência tem desenvolvido atendimento voltado também para familiares que tiveram alguma perda devido ao Coronavírus. Com afinidade pelo trabalho que é realizado no secretaria do Estado, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve com a secretaria Priscila Oliveira para entender como a ampliação dos atendimentos foi possível, mesmo em época de pandemia.

– Tenho muita preocupação com relação a questão das vítimas da violência no nosso Estado. O trabalho desenvolvido pela secretaria de vitimização sempre me chamou a atenção e agora fiquei sabendo que estão atendendo também as famílias das vítimas do Covid-19. Meu compromisso é trabalhar para que essa secretaria continue na função de dar uma luz em um momento tão difícil que é a perda de vidas – destacou o parlamentar.

Para que fosse possível aumentar o atendimento, a Secretaria de Vitimização conta com o apoio de psicólogos voluntários que atuam em atendimentos com terapia de maneira remota.

– De maneira não remunerada, alguns psicólogos associaram o trabalho que desenvolvem à Secretaria e assim foi possível aumentar o atendimento que fazemos. Esses profissionais prestam um trabalho importantíssimo de terapia com essas famílias. A região Sul Fluminense é uma das que mais tem recebido esse atendimento remoto – declarou a secretária Priscila Oliveira.

Para ampliar ainda mais os atendimentos oferecidos, uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem possibilitado a realização de pesquisas e estudos focados no tratamento de famílias vitimadas pela violência.

– Como delegado de polícia, quero que nosso estado esteja cada vez mais seguro, sem que seja preciso intervenções mais drásticas da força policial. Qualquer vítima é motivo de sofrimento, especialmente, para os familiares. Precisamos trabalhar para diminuir o número de vítimas e também atender quem de fato necessita – afirmou o deputado.