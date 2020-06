Prefeitura de Volta Redonda já entregou 67 mil máscaras para a população

Equipamentos de segurança, doados pela CSN, já foram distribuídos em 30 bairros da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, seguindo as estratégias de combate a Covid-19 adotadas pelo poder municipal, continua a distribuir máscaras para a população. Até agora, já foram distribuídos 67 mil equipamentos individual de proteção, dos 75 mil doados pela Companhia siderúrgica Nacional (CSN).

As Equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS), Ação Comunitária (Smac) e Esporte e Lazer (Smel), além de equipes do Programa Cidade Solidária e da força-tarefa de fiscalização, já percorreram mais de 30 bairros entregando as máscaras para os moradores.

Entre os bairros que já foram beneficiados com a iniciativa estão o Retiro, Aterrado, Três Poços, Centro, Vila Santa Cecília, São Luiz, São Sebastião, Aero Clube, Jardim Europa, Açude, Vila Brasília, Dom Waldir, Belmonte, Padre Josimo, Eucaliptal, Santo Agostinho, Vale Verde, Beira Rio, São Geraldo, Santa Barbara, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Ponte Alta, Roma I e II, 207, 208, 249, Ilha Parque e Parque das Ilhas.

As máscaras são feitas de tecido em 100% algodão em cor branca e reutilizáveis. Elas podem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada embalagem, que é entregue lacrada, vem com uma máscara. Para usar corretamente, deve-se higienizar as mãos antes de colocar a máscara. O certo é segurar o item pelos elásticos laterais na hora de colocar ou tirar sobre o rosto. Se ficar úmida, deve ser trocada por outra limpa (a suja não pode ser armazenada junto às limpas).

A professora Maria Aparecida Souza, moradora do bairro Aterrado, elogiou a iniciativa da prefeitura e da CSN em entregar para a população o equipamento. “Eu me sinto segura na minha cidade com todas as ações que a prefeitura vem tomando para evitar que a curva da Covid-19 suba. Eu, particularmente, tomo todos os cuidados necessários para evitar o contágio”, disse a professora.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que a orientação é que as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de extrema necessidade. “Estamos adotando medidas técnicas que estão nos ajudando a controlar a doença e manter a saúde funcionando. Mas é preciso que todos contribuam. Usem a máscara, façam a higienização das mãos e só saiam de casa quando for necessário”, disse o prefeito.