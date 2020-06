Bruno decreta ponto facultativo durante feriado prolongado de Corpus Christi

Atividades como serviços essenciais e barreira sanitária estarão em funcionamento

O durante o feriado prolongado de Corpus Christi que se inicia nesta quinta-feira, dia 11 de junho, os serviços essenciais manterão suas atividades na cidade. Um decreto assinado pelo prefeito Bruno de Souza (MDB) determinou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta e sexta-feira, dia 12. O expediente normal no Centro Administrativo será retomado na próxima segunda-feira, dia 15, a partir das 10 da manhã.

São considerados serviços essenciais o sistema de abastecimento de água da cidade, a coleta do lixo residencial e comercial, o trabalho de vigilância das repartições da prefeitura e o controle de trânsito feito pela Guarda Municipal, o atendimento médico de emergência prestado à população no Hospital São Lucas,

a retirada de lixo e entulho das ruas, avenidas e praças da cidade, entre

outras ações da administração pública de Quatis.

Barreira Sanitária

O controle de acesso no município por meio da barreira sanitária também será mantido durante o feriado prolongado. A medida faz parte das ações da administração municipal visando inibir o avanço do novo coronavírus na cidade. Com o apoio da Guarda Municipal, servidores da Secretaria Municipal de Saúde estarão nos dois únicos pontos de acesso à cidade, atualmente permitidos. No local, estarão executando a aferição da temperatura das pessoas. Como norma, ficará impedida a entrada de qualquer pessoa que apresentar sintomas semelhantes à gripe ou resfriado. Se morador no município, o agente de saúde estará encarregado de orientar a pessoa a buscar atendimento em uma unidade de saúde para a realização de exames. Também ficará proibida a entrada de veículos com placas de outros municípios.

Nesta ação, os dois únicos acessos a Quatis permitidos são pelo Pórtico Municipal (Av. Euclides A. Guimarães Cotia) e pela RJ 159 (altura da Ponte sobre o Rio Preto, divisa RJ/MG) que terão a circulação controlada.

A interdição nos acessos à Quatis abrange 7 (sete) entradas da cidade. 1) RJ 143 – altura do viaduto da CBPO (Trevo Amparo/São Joaquim; 2) Saída 298 – altura da Ponte Francisco Fonseca (Divisa Quatis/Porto Real); 3) Saída 298 – altura da divisa Quatis/Resende; 4) Estrada Quatis-Vista Alegre (altura da divisa Quatis/Barra Mansa); 5) RJ 159 – altura do Pórtico Municipal (Acesso a Av. Roberto Silveira); 6) Saída na altura da Ponte Patriarca (no distrito de Ribeirão de São Joaquim ligando São Bento/Amparo) e Saída na altura da Ponte Maribondo (Amparo BM x Distrito de Ribeirão de São Joaquim).