Escola de Governo de Volta Redonda oferece curso de Excel Básico

Workshop será realizado na próxima semana pela plataforma de Ensino à Distância (EAD); inscrições estão abertas pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/egg

A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Volta Redonda oferece aos servidores municipais o Curso de Excel Básico. O workshop, marcado para a próxima semana pela plataforma de Ensino à Distância (EAD), terá duas opções de turmas. Os interessados podem escolher entre a terça-feira (dia 16) ou quinta-feira (dia 18), sempre às 15h. As inscrições devem ser feitas pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/egg. Para mais informações basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelo whatsapp (24) 99821-8780.

O Excel é um software para fazer tabelas, controles, cálculos, colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, desenhos simples ou números em ordem crescente. Portanto, esse é um curso que pode interessar a servidores que atuam em diversos setores da prefeitura. Independente de atividade, aprender Excel, mesmo que seja o nível básico, será útil em diversas funções.

O prefeito Samuca Silva lembra que este é mais um curso oferecido aos funcionários da Prefeitura de Volta Redonda pela EGG durante a pandemia da Covid-19. “Vamos aproveitar o tempo de home office para nos qualificar”, convidou os servidores. A capacitação permanente e a valorização do funcionário é um compromisso e a implantação da Escola de Governo e Gestão já no início do governo, em 2017, me dá a sensação de dever cumprido”, afirmou Samuca.

O curso de Excel Básico será ministrado por André Ricardo Prazeres Rodrigues que atua como desenvolvedor de software para web na Secretaria Municipal de Planejamento e Modernização da Gestão (Seplag) e também no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), em Volta Redonda, e no Centro Educacional Barra Mansa (UBM). Sua formação inclui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados e pós-graduação em Administração Estratégica com ênfase em marketing pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Gestão e Docência do Ensino Superior e mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A gerente administrativa da Escola de Governo e Gestão, Daniele Monteiro, conta que a participação do colega de trabalho como instrutor na Escola de Governo e Gestão é resultado de um trabalho interno para promover troca de experiências entre os funcionários. “É importante que o servidor que possua um conhecimento específico compartilhe com os outros. Essa atualização do funcionário, com certeza, reverte em melhor atendimento à população”, disse Daniele.

A Escola de Governo e Gestão (EGG) também está com inscrições abertas para cursos em parceria com em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Entre as opções disponíveis no estão “Política Nacional de Resíduos Sólidos: considerações gerais, resultados esperados e principais desafios”, “Introdução ao Sistema de Registro de Preços”, “Termo de Referência e Projeto Básico para Compras e Serviços comuns: Planejamento e instrução processual na fase interna da contratação” e “Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas”. Todos com inscrições abertas até o próximo dia 14 de junho (domingo). Também está disponível no site o tema “Auditoria em Folha de Pagamento no Serviço Público – Curso on-line TCE-PR”. A inscrição fica aberta até 23 de dezembro.