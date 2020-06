Polícia prende mais um suspeito do caso Marielle Franco

A polícia civil do Rio de Janeiro prendeu hoje um sargento do Corpo de Bombeiros suspeito de envolvimento no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, teria emprestado o carro dele para ajudar o policial reformado Ronnie Lessa no descarte das armas usadas no crime.

Maxwell foi preso na mansão onde morava, em um condomínio de luxo. No local, a polícia apreendeu um automóvel importado. O bombeiro é apontado nas investigações como o braço direito de Ronnie Lessa, que foi preso acusado de ser o autor dos disparos. EBC