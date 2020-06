Samuca anuncia homologação de acordo com MP e reabertura dos templos religiosos

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou que a 6ª Vara Cível de Volta Redonda homologou o acordo judicial feito com o Ministério Público para flexibilização de mais atividades comerciais. Com isso, a partir desta quinta-feira, dia 11, os templos religiosos poderão voltar a funcionar com medidas de restrição e de combate ao coronavírus.

Entre as medidas que deverão ser tomadas pelos templos, estão a de que as celebrações deverão durar até uma hora; os locais só podem receber 30% de sua capacidade de público; crianças de até 10 anos e idosos acima de 60 anos não podem participar das celebrações; os locais devem ser higienizados entre uma celebração e outra; utilização de máscara é obrigatória; os templos devem fornecer álcool em gel na entrada; e é proibida a utilização de bebedouros.

“Isso só foi possível com medidas sérias que estamos adotando desde o início da pandemia. Adotamos medidas rígidas, aumentamos a capacidade de leitos, fechamos a cidade, entre outras medidas. Conseguimos isso porque protocolamos junto ao MP um pedido de acordo para essas reaberturas”, disse Samuca.

O acordo também permite o retorno da feira livre, em ruas alternativas, com os produtos que não são alimentícios. Cada barraca deverá ficar com 3 metros de distância da outra. E ficou proibida a venda de bebida alcoólica na feira livre.

O acordo ainda altera um dos eixos de monitoramento que permite a reabertura do comércio: sendo assim, passam de dois para três dias seguidos que o número de casos suspeitos não pode ultrapassar 5%.

Sobre o retorno das academias e clubes sociais, o prefeito destacou que pelo fato de outros órgãos serem contra a reabertura, o Município protocolou uma ação na justiça diretamente pedindo essa reabertura com medidas claras de segurança, como adotadas por outras atividades.

A Prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta quarta-feira, dia 10, os dados sobre o combate ao novo coronavírus na cidade. São 976 casos confirmados na cidade, sendo que 3.692 foram notificados como suspeitos. 910 pessoas podem ser consideradas curadas. Os óbitos confirmados por coronavírus são agora 45.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta: o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos (3,62% neste domingo); a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (22%); a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (11%); o grupo de risco permanecer em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.