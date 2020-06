Samuca entrega o Centro Municipal de Saúde

O prefeito Samuca Silva entregou na tarde desta quarta-feira, os quatro primeiros andares, dos nove, do Centro Municipal de Saúde, antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, em Volta Redonda. O prédio será a sede da Secretaria Municipal de Saúde. As consultas, que anteriormente eram feitas no Hospital São João Batista, passam a ser feitas no Centro Municipal.

No quarto andar, conforme anunciou o prefeito, vai funcionar o Dipa (setor responsável pela autorização de exames e cirurgias de alta complexidade na rede pública municipal). Ao finalizar a sua live, Samuca disse que este dia 10 de junho ficará marcado no calendário do município.

– Estamos entregando os quatro andares do Centro Municipal, o antigo Hospital Santa Margarida. Não se trata de uma inauguração. É apenas uma entrega de um anexo da rede pública. É um centro estratégico. É um legado que estamos deixando para a cidade de Volta Redonda – destacou Samuca.

Milene ao lado de Miliene Paula de Souza, responsável pelo setor de epidemiologia foi encarregada de passar as informações sobre o coronavírus. O número de óbitos não foi alterado e continua em 45. O município agora tem 3.962 suspeitos, um aumento de 3,9%, 910 curados e 938 descartados.