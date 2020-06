Volta Redonda reforça sanitização após ampliação da flexibilização de atividades

Com novas medidas de flexibilização sendo adotadas em Volta Redonda, a prefeitura está reforçando o trabalho de higienização e sanitização pelos bairros, com o objetivo de ampliar a prevenção contra o novo coronavírus. Para o prefeito Samuca Silva, o vírus está controlado na cidade, mas ações preventivas e em várias frentes ainda são necessárias para minimizar os impactos da pandemia.

“Além da sanitização, temos tomado outras medidas como a implantação do Hospital de Campanha, a abertura do Centro Municipal no antigo Hospital Santa Margarida, a criação da força-tarefa para fiscalizar os estabelecimentos durante a flexibilização, instalação de lavatórios e distribuição de sabonetes e máscaras, entre outras. A prevenção é o melhor caminho e, quem puder, fique em casa”, alertou o prefeito.

Nesta quarta-feira, dia 10, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram a higienização e sanitização no bairro Retiro, atuando nas entradas de agências bancárias, lotéricas, sede do Na Hora e na praça localizada na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, em frente à entrada da Avenida Valdir Sobreira Pires.

No bairro Santo Agostinho, o serviço foi efetuado nos acessos a lotérica, à agência da Caixa Econômica Federal, e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro.

O procedimento envolve lavagem dos locais com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

O trabalho é periódico nas unidades de saúde e também é realizado em vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais da cidade. A ideia é priorizar locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.

Além das unidades de saúde e centros comerciais, a higienização e a sanitização já aconteceram em locais como Capela Mortuária do Aterrado, mercados populares, Cras (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.