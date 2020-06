Hospital do Retiro e Cais Conforto passam por sanitização contra coronavírus em Volta Redonda

Serviço é mais uma ação da prefeitura no combate a Covid-19

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), segue atuando no combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, com serviços de sanitização e higienização na cidade. Neste feriado de Corpus Christi, dia 11, as ações foram feitas no Hospital do Retiro e no Cais Conforto.

Também receberam os trabalhos nesta quinta-feira as calçadas onde ficam lotéricas e agências bancárias do bairro Retiro e do Aterrado. O procedimento envolve lavagem dos locais com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. A solução química é utilizada periodicamente na cidade.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, uma equipe está trabalhando diariamente na cidade realizando os serviços de sanitização. “Nossos serviços são feitos nos principais pontos da cidade, centros comerciais, unidades de saúde e onde costumeiramente possa haver número grande de pessoas. Este serviço está sendo feito de forma ininterrupta e não tem prazo para acabar”, destacou o secretário.

O trabalho é periódico nas unidades de saúde e também é realizado em vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais da cidade. A ideia é priorizar locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.

O prefeito Samuca Silva destacou que esse é mais um esforço do governo municipal no combate a Covid-19 em Volta Redonda. “Estamos adotando medidas contra o coronavírus desde o início da pandemia, o que permitiu que atualmente pudéssemos ter a flexibilização de atividades econômicas. Mas todos nós somos responsáveis nesse momento. Então, só saia de casa em caso de necessidade e, se sair, use máscaras e higienize as mãos”, completou.

Além das unidades de saúde e centros comerciais, a higienização e a sanitização já aconteceram em locais como Capela Mortuária do Aterrado, Cais Aterrado, Hospital São João Batista, Hospital do Retiro, unidades básicas de saúde, mercados populares, Cras (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.