Município de Angra dos Reis tem agora 56 mortes por Covid-19

O município de Angra dos Reis apresentou 7.257 casos notificados. No momento, há 1.465 casos confirmados de coronavírus – 333 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e 1132 pelo teste rápido. Destes, 757 já estão recuperados.

Há 56 mortes confirmadas pela doença na cidade. Nos últimos dias ocorreram mais quatro óbitos. Uma mulher de 70 anos, no dia 3 de junho; um homem de 63 anos, no dia 5 de junho; outro homem, de 69 anos, em 6 de junho e mais um homem, de 76 anos, no dia 10 de junho. Todos tinham comorbidades e estavam internados no Centro de Referência para Tratamento da Covid-19. Há ainda 13 óbitos sendo investigados no município.

Ressalta-se que 175 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 5.617 casos permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.892 em isolamento social e 3.725 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.