Prefeitura de Volta Redonda vai realizar drive thru para vacinação contra influenza

As doses serão aplicadas na Ilha São João, através de ‘drive thru’, para professores e adultos na faixa etária de 55 a 59 anos

A prefeitura de Volta Redonda retoma na próxima terça-feira, dia 16, as ações estratégicas de vacinação contra a gripe Influenza/H1N1. A aplicação das doses contra gripe será realizada no sistema de drive thru (procedimento no qual a vacina é aplicada com a pessoa dentro do carro), na Ilha São João, das 8h às 17 horas. Desta vez as vacinas serão destinadas aos professores das redes pública e privada e para adultos na faixa etária de 55 a 59 anos.

A imunização contra H1N1 contribui para diminuir o surgimento de novos casos de síndromes respiratórias que necessitam de assistência médica e hospitalar, evitando assim a superlotação das unidades de saúde nesse momento de pandemia.

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe aumenta a imunidade do grupo de risco e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19, e em casos da doença, impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva destaca que a implantação do sistema drive thru já vem dando certo no município. “Nosso objetivo é imunizar toda a população que faz parte do público-alvo, mas de forma segura. Já adotamos esse sistema em outras etapas e foi um sucesso. Essa forma de imunizar as pessoas evita a aglomeração e possíveis contágios da Covid-19”, explicou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, ressalta que a vacinação contra a Influenza/H1N1 é importante para descartar outros tipos de gripe. “A vacinação contra a Influenza auxilia os profissionais de saúde no diagnóstico, por isso é muito importante manter o calendário em dia”, disse a secretária.