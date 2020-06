Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de manutenção e higienização

Trabalhos foram acelerados na quinta-feira, dia 11, e na sexta, dia 12

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), realizou diversas ações de manutenção, limpeza, tapa-buraco e sanitização na cidade na quinta-feira, dia 11, e nesta sexta-feira, dia 12.

Nos dois dias, a prefeitura aproveitou a diminuição da circulação de veículos por conta do feriado de Corpus Christ para realizar a recomposição do solo sob as pontes Pequetito Amorim e Dom Waldyr Calheiros.

“Esse trabalho é realizado com a retirada da camada antiga de asfalto, que já não suportava mais simples operações tapa-buraco, e a preparação do solo e a aplicação do novo pavimento, fazendo assim que tenha maior durabilidade”, destacou o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

A SMI também está realizando a revitalização do viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado. Nesta sexta-feira, dia 12, também aconteceu a limpeza do córrego Cachoeirinha, na Vila Santa Cecília, próximo ao Zoológico Municipal. Na Rua Érica Berbet, no bairro Três Poços, foram realizados coleta de resíduos e entulhos. A Rua Mario Di Biasi, no Aterrado, recebeu capina, roçada, caiação e recolhimento de entulhos.

Como combate a Covid-19, o novo coronavírus, a Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta sexta-feira, dia 12, mais uma ação de sanitização e higienização no Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida) e no Hospital São João Batista.

“Estamos atuando em todas as frentes de trabalho e todos os dias. Em período de pandemia, estamos aproveitando as ruas mais vazias para acelerar serviços. As medidas de segurança, como utilização de máscaras e distanciamento, estão sendo tomadas. Enquanto você fica em casa, nós cuidamos da cidade”, disse o prefeito Samuca Silva.