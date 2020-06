PSC anuncia Toninho Oreste como pré-candidato a prefeito de Volta Redonda

O presidente municipal do PSC, Fernando Samuquinha, informou que a legenda terá candidato a prefeitura de Volta Redonda na eleição deste ano. O nome escolhido em, reunião realizada na sede estadual do partido na quarta-feira, dia 10, no Rio de Janeiro, foi de Toninho Oreste. O PSC é o mesmo partido do atual prefeito Samuca Silva.

Segundo o presidente do partido, Fernando Samuquinha, o candidato escolhido também visa dar continuidade ao trabalho feito por Samuca Silva.

– Precisamos dar a cidade um perfil que una a cidade em diálogo e sintonia com que precisamos. Samuca fez trabalho estruturante, de gestão eficiente e controle administrativo, e Toninho Orestes tem perfil conciliador e que conhece bem os bairros. Precisamos de um candidato com a cara do povo e para o povo. Tenho certeza que lançado o nome dele teremos oportunidades de juntar pessoas e não separar. É um excelente nome – destacou Samuquinha.

Samuquinha explicou ainda que o nome de Toninho Oreste foi escolhido em reunião no Diretório Estadual por conta da experiência de Toninho, que já foi vereador e Secretário Municipal de Infraestrutura.

– As pesquisas mostram que a população gostaria de ver o Samuca mais quatro anos a frente da prefeitura. Mas com a decisão dele não concorrer, precisamos ter candidatos viáveis, com chances de ganhar, e que vão manter o legado de gestão eficiente, defesa da população, reestruturação administrativa, entre tantos outros legados – disse Samuquinha.

Samuquinha destacou que o PSC terá uma nominata forte de pré-candidatos a vereadores, como os atuais vereadores no partido: Bispo Laydson, Rodrigo Furtado, Fernando Martins, José Augusto, Fábio Buchecha e Vair Dure, além de termos Maurício Batista e América Tereza nos quadros do partido.

– Conversei com prefeito Samuca Silva nestes dias que tem se dedicado ao combate a Covid-19. Ele me pediu apenas para que nos próximos dias possamos fazer uma reunião da Executiva Municipal para alinhamento da estratégia em Volta Redonda – acrescentou Fernando Samuquinha.