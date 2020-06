Recreio do Trabalhador fecha as portas

A direção da Companhia Siderúrgica Nacional decidiu paralisar as atividades do Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas, um dos mais importantes ginásios poliesportivos da cidade de Volta Redonda. O Recreio do Trabalhador foi inaugurado em 9 de abril de 1954, e era administrado pela CSN.

No local foram realizados vários eventos. Shows com Roberto Carlos, Elimar Santos. No antigo campo do Recreio ocorreu uma partida envolvendo o time principal do Flamengo e o Olaria, em comemoração ao aniversário da cidade.

A alegação da empresa é em razão da pandemia Covid-19. Segundo a empresa o clube estava com suas atividades paralisadas desde 16 de março de 2020.

A CSN alegou que a situação do Recreio já não era confortável e foi agravada com a perda de 85% dos sócios nos últimos cinco anos. Agora com a pandemia a situação foi agravada. Sob essa alegação as atividades estão encerradas para sempre. Abaixo um comunicado sobre o fechamento do clube.