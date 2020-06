Segunda ‘Feira Livre’ de Resende em sistema drive thru terá mais opções de produtos e fila dupla de acesso

Número de barracas cresce, possibilitando que mais produtores e consumidores se beneficiem da iniciativa

Após o sucesso da primeira edição da ‘Feira Livre’ em sistema Drive Thru, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, continua com o evento no próximo domingo, dia 14. O novo modelo, adaptado devido ao período de distanciamento social em virtude da pandemia do coronavírus, acontece na Área de Exposições, das 7h às 14h, com todas as medidas de segurança. A iniciativa visa movimentar a economia do município, sem deixar de lado os cuidados com a saúde da população.

O procedimento da feira em sistema Drive Thru consiste na entrada reservada somente para quem estiver de carro. Ao passar pelo portão, os compradores respeitam uma fila e passam por cada uma das barracas sem sair do veículo. Desta forma, escolhem os produtos, que são entregues pelos próprios barraqueiros. Ao final das barracas, o evento ainda conta com uma praça de alimentação, que também obedece a ordem de permanência dentro do veículo. Haverá um espaço de estacionamento para aguardar e consumir os lanches.

Nesta edição, o número de barracas foi ampliado de 53 para 70 e a população ganhou ainda mais opções para a compra. Outra novidade será a organização de uma segunda fila de acesso, já que a expectativa é de que ainda mais pessoas visitem a Feira Livre. A organização do evento conta ainda com o reforço da Guarda Civil Municipal, que administra a condução do trânsito dentro da Área de Exposições.

– Novamente, a gestão municipal vai priorizar os produtores resendenses, fazendo a economia girar internamente e aproximando cada vez mais o consumidor do produtor. A ideia foi um sucesso e a expectativa é de que esse sucesso se prolongue enquanto persistir o período de distanciamento. A Feira Livre é uma tradição e, ao mesmo tempo, a Prefeitura aproveita um espaço público de grande valor como a Área de Exposições. Uma receita muito satisfatória até aqui – destacou o Secretário Municipal de indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz.

Os produtos comercializados variam entre os tradicionais ramos de hortifrúti, queijos, laticínios e derivados, a outras iguarias, como a truta. Os artesãos também terão trabalhos expostos para o comércio. Ao fim, a praça de alimentação traz opções como pastéis, acarajé, churrasquinho, linguiça no pão, sanduíches, entres outros.

Impacto da Feira Livre em Drive Thru

Na primeira edição, que aconteceu no último dia 7, nem o clima chuvoso desanimou a população de comparecer na Área de Exposições. A Feira Livre nos moldes do sistema Drive Thru reuniu cerca de 530 veículos e foi um sucesso entre os visitantes. Artesãos e produtores da região, que acumulavam produtos no período de isolamento social, enfim puderam escoar a produção e se reaproximar dos consumidores. Vale lembrar que a atividade econômica garante o sustento de diversas famílias resendenses. A iniciativa também mostrou que é possível enfrentar uma pandemia com segurança utilizando a criatividade.