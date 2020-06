‘Web Festival Música na Feira em Casa’ começa no domingo

Apresentações estão previstas para as 11h, no canal oficial da Prefeitura de Resende no Youtube

No domingo, dia 14, começa o projeto virtual ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’, que tem o objetivo de entreter toda a população. A iniciativa, criada pela Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, será feita de forma online, com programas durante quatro domingos neste período de pandemia.

No programa do dia 14, a partir das 11h, acontecerão as apresentações dos artistas: Rafa Rodrigues; Adriani Amâncio; Ho wller Bastos; Leolpoldo Commis so; Yasmim Silveira; Leonardo Roberto; Rael Castilho; Gabriel Lopes; Manell Netto; Luis Lima (Japão); Kika Porto; Dinho.

De acordo com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’ será dividido em quatro programas, começando neste domingo. O projeto conta com 40 apresentações de cantores e grupos musicais e entrarão ao vivo no canal oficial da Prefeitura de Resende no Youtube, através do link: https://m.youtube.com/ channel/UC6p- O69J9UuvPsAYsAWS9QQ e pelo Facebook da Prefeitura de Resende.

O ‘Web Festival – Música na Feira em Casa’ irá exibir shows de variados estilos, para que a população possa aproveitar esse tempo de isolamento em casa e relembrar o projeto, que se tornou tradicional no município. Além disso, vai ajudar a fomentar a cultura local de forma segura nas plataformas digitais. A administração municipal reforça que os músicos respeitaram as regras de distanciamento social e segurança indicadas pelos órgãos de saúde para fazer as gravações.

Confira a programação deste domingo – 14

Rafa Rodrigues

Adriani Amâncio – Músico convidado: Naldo Maciel

Howller Bastos – Músico convidado: Naldo Maciel

Leolpoldo Commisso – Músico convidado: Adriano Moranga

Yasmim Silveira

Leonardo Roberto

Rael Castilho

Gabriel Lopes

Manell Netto

Luis Lima – Músicos convidados: Uirá Leão e Adriano Moranga

Kika Porto – Músico convidado: Mariana Beckman