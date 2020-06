Mergulhadores encontram bicicleta durante buscas ao jovem desaparecido no Rio Paraíba do Sul

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou uma bicicleta dentro do Rio Paraíba do Sul, quando mergulhava e procurava o corpo de um jovem que teria sido amarrado e jogado dentro do rio nas proximidades da ponte de pedestre, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O jovem que está sendo procurado é Breno Afonso Silva de Oliveira, de 20 anos, que não é visto desde o último sábado, quando saiu de sua casa no bairro Retiro. O rapaz tem cerca de 1,60 metro de altura, duas tatuagens no braço direito e uma na mão.

Qualquer informação entrar em contato com o número 190 (Polícia Militar) ou Whatsapp da Polícia Civil (24) 999242496 ou pelo Teia Invisível 197.