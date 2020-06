Um motociclista ficou gravemente ferido na noite deste sábado ao se envolver em um acidente com uma carreta na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

O motociclista entrou com sua moto debaixo da carreta. Ele sofreu fratura no fêmur e na rótula do joelho. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.