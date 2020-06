Prefeitura realiza melhorias em cruzamentos de trânsito em Volta Redonda

Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está reconfigurando tempo e sincronismo de semáforos para melhorar fluxo de veículos

A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), está realizando melhorias em semáforos de cruzamentos em diversos pontos do município, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Estão sendo feitos reconfiguração dos tempos e ajuste no sincronismo dos equipamentos.

“Com essa ação, os semáforos garantem mais segurança e fluidez, impactando positivamente na qualidade de vida e nas dinâmicas da cidade”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro.

Os primeiros equipamentos que receberam a intervenção foram os considerados mais complexos da cidade: o da Vila Santa Cecília, que fica na passagem superior de acesso à CSN, e os da Linha Verde, localizados na Avenida Mariana do Carmo Nogueira, no Retiro, ambos com problemas crônicos de sincronismo e bastante defasados.

“Assim como acontece em outras áreas, estamos aproveitando a baixa circulação nesse período de pandemia, para intensificar melhorias nos serviços públicos. Quando o fluxo normal voltar, teremos uma mobilidade melhor para os cidadãos”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Volta Redonda conta atualmente com 82 cruzamentos com semáforos que recebem ações diárias de manutenção. De acordo com a STMU, até o fim do ano as melhorias serão implementadas em outros pontos mais complexos, localizados nos bairros Ponte Alta, 207, São João, e nas avenidas Lucas Evangelista e Paulo de Frontin, no Aterrado.