Brasileiro trabalhou até maio só pra pagar impostos, que mordem 41% do salário

Brasileiro trabalhou, de janeiro a maio, só pra dar dinheiro para os governos. É o que diz estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Mostra que a quantidade de impostos paga em 2020 é equivalente a cinco meses de salário. Pra ser mais exato, 151 dias. Em média, de cada R$10 ganhos por cada trabalhador quatro vão para os cofres públicos. O estudo já leva em conta os impactos do coronavírus na economia do País.

Nos Estado Unidos, por exemplo, o cidadão trabalha bem menos, cerca de três meses por ano, para pagar impostos. Apesar da alta carga tributária, aqui no País, o Brasil aparece apenas em nono, em ranking que envolve as maiores economias do mundo.

No topo estão Dinamarca, Bélgica e França, onde se trabalha de 163 a 179 dias por ano pra pagar impostos, ou seja, até seis meses. A grande questão, apontada pelo estudo, é que várias nações que estão à frente do Brasil são desenvolvidas, de primeiro mundo.

Portanto o cidadão paga impostos, mas o dinheiro é devolvido pra ele, na forma de serviços públicos de qualidade. Algo que, por aqui, muitas vezes não acontece.