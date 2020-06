Uma carreta transportando alumínio e papelão tombou no final da manhã deste domingo, por volta das 11h30min, no km 221, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carga foi saqueada, mas ninguém ficou ferido.

O local ficou totalmente interditado. A pista de subida passou a funcionar no sistema de mão dupla.