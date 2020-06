Homem é atropelado por trem em Barra Mansa

Foi identificado como sendo, Paulo Sérgio Bonfim Nogueira, o homem que foi atropelado por um trem na tarde deste domingo, no antigo campo do Ferroviário, onde estão sendo construídas as casas de moradores que serão realocados para o prosseguimento das obras do Pátio de Manobras, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

Segundo moradores, o homem que estaria embriagado, teria tentado passar por debaixo dos vagões, quando o trem iniciou a partida. Ele teve graves ferimentos e foi decapitado. Um perito, da Polícia Civil, esteve no local para os trabalhos de perícia.