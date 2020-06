Luciano Mineirinho descarta candidatura a prefeito de VR para tentar reeleição

PSD cogita nome de vereador para pré-candidato ao executivo, mas Luciano nega interesse: “Vou tentar a reeleição como vereador”

Na última semana, mais exatamente no dia 09, o ex-deputado Nelson Gonçalves, presidente municipal do Partido Social Democrático (PSD), confirmou publicamente que o partido indicará, até o fim de junho, um pré-candidato a prefeito em Volta Redonda. Após a desistência do atual chefe do executivo, Samuca Silva, de concorrer a reeleição, Nelson divulgou nomes de políticos de destaque para a candidatura, entre eles, do vereador em primeiro mandato Luciano Mineirinho.

Luciano, juntamente com nomes de peso como o ex-secretário de Saúde Alfredo Peixoto, o ex-prefeito Paulo Baltazar e o também vereador Maurício Pessoa, foi cogitado como pré-candidato a prefeito pelo presidente do PSD. Porém, Luciano descarta a candidatura para tentar a reeleição como vereador.

“Fico lisonjeado com a indicação, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Agradeço ao presidente Nelson Gonçalves, figura pública competente e importante, pela indicação e reconhecimento, porém nesse momento sinto que ainda tenho muito a acrescentar no legislativo de Volta Redonda. Tentarei a reeleição”, confirmou Mineirinho, que em 2016 foi eleito para seu primeiro mandato como vereador com 2.700 votos, o quarto mais votado no município.

Trajetória de Mineirinho

Nascido em Carangola, Minas Gerais, Luciano de Souza Portes, o Luciano Mineirinho, chegou em 1990 na Cidade do Aço e começou a trabalhar bem cedo, aos 10 anos, como vendedor de salgados. Antes de tentar uma cadeira na Câmara de Vereadores pela primeira vez, Mineirinho trabalhou como distribuidor de jornais, empacotador em um supermercado e se destacou em uma empresa de contabilidade, onde começou como office boy e passou pelas áreas de departamento fiscal e contábil, até iniciar seu próprio negócio.

Antes de se eleger como o quarto vereador mais votado de 2016, Luciano Mineirinho foi candidato também em 2012, pelo então Partido Trabalhista Nacional (PTN), hoje PODEMOS, obtendo 1.239 votos, ficando como primeiro suplente já em sua primeira candidatura.