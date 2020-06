Duas agências bancárias são fechadas por causa do coronavírus em VR

Duas agências do Banco Itaú foram fechadas nesta segunda-por determinação do representante da diretoria regional do banco, na região. A determinação ocorreu depois que funcionários foram diagnosticados com o Coronavírus (Covid-19).

As agências fechadas são do Banco Itaú, da Avenida Sávio Gama, no Retiro e outra da Avenida Paulo de Frontin, no Centro de Volta Redonda. O fechamento das agências é para que seja colocada em prática o protocolo de higienização.

O sindicato da categoria exigiu para que os bancos regionais coloquem em prática as medidas de proteção, por meio de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), álcool gel para assepsia das mãos de bancários e usuários do sistema financeiro, e sistematicamente, de hora em hora, a desinfecção dos caixas eletrônicos.