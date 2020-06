Neném diz que Legislativo não poupará esforços sobre a atual situação do Recreio do Trabalhador

Os vereadores da Câmara Municipal de Volta Redonda receberam com muita tristeza, no último dia 12 de junho, a notícia do encerramento das atividades do Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Na nota, a Fundação CSN explica que por conta da Pandemia do novo Coronavírus (Covid 19), os clubes foram obrigados a paralisar suas atividades, por se tratar de locais propícios a aglomerações, mas a situação do “Recreio” foi agravada com a perda, ao longo do tempo de uma quantidade de sócios significativa, declinado, assim, com o fechamento.

O atual presidente do Legislativo, o vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, diz que não poupará esforços para que as atividades do Recreio do Trabalhador retornem, sabe que terá que conhecer o porquê dessa triste decisão, Entende a seriedade do assunto e, acredita, que a Fundação CSN relutou muito pra chegar no encerramento, mas buscará junto com seus pares, esclarecimentos através de documentos junto à Fundação CSN. O presidente ressalta que o Recreio sempre foi palco de grandes acontecimentos culturais, além de formaturas, jogos diversos, competições e muitas festas importantes pra cidade de Volta Redonda. “Essa história não pode acabar dessa forma”, finalizou o presidente da câmara.