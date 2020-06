Acidente deixa motociclista ferido no Aterrado

Um acidente envolveu um carro e uma mobilete na manhã desta terça-feira, por volta das 6h30min, na Avenida Paulo de Frontin com a Rua Pedro Neto, nas proximidades do sinal, do bairro Aterrado em Volta Redonda.

O condutor da mobilete, um idoso, de nome e idades não informados, ficou ferido e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros.

Ele recebeu os primeiros atendimentos dentro da ambulância e posteriormente foi levado para o Hospital São João Batista, para passar por exames.

O trânsito sofreu pequena retenção no local.