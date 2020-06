Construção irregular é demolida pela Prefeitura de Volta Redonda

Imóvel que seria uma garagem estava ocupando calçada para pedestres no bairro Coqueiros, local também apresentava risco de deslizamento de terra

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e Guarda Municipal, sob coordenação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, interrompeu a construção de imóvel ao lado do ponto de ônibus na bifurcação da Rua C1 com a Rua Nova Friburgo, no bairro Coqueiros. A denúncia partiu do grupo multissetorial implantado pela prefeitura para identificar ocupações irregulares no município no último fim de semana.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Leandro Rezende, falou sobre a importância de coibir a ocupação irregular no município. “Neste caso existem dois fatores, um é a questão de respeitar as áreas públicas, que devem ser de uso da comunidade. E a área ainda apresentava risco de deslizamento”, falou, lembrando que o trabalho conjunto entre setores da administração municipal para atuar preventivamente contra as ocupações irregulares é fundamental. Trabalhando em conjunto conseguimos agir com mais rapidez”, acredita Samuca.

O coordenador de Defesa afirmou que a decisão de demolir a construção foi tomada com base em relatório do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e por observação do local. “A obra, a princípio uma garagem, era executada em logradouro público, impedindo a circulação de pessoas pela calçada. Além disso, ficava em frente a muro de contenção com cicatrizes de deslizamento de terra, significando ameaça à ocupação do local”, explicou.

Ele acrescentou que durante a vistoria no local, o proprietário foi identificado e comunicado da demolição. “O trabalho foi executado na manhã desta terça-feira (dia 16) por equipe com 11 funcionários da prefeitura. Seis da SMI, dois da Defesa Civil, dois guardas municipais e um técnico do Furban com auxílio de caminhão basculante e retroescavadeira”, detalhou Leandro Rezende.