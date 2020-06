Polícia Militar apreende armas e drogas no distrito de Floriano, em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu, na tarde de hoje (15), um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, munições e uma grande quantidade de pinos de cocaína, em Floriano, distrito de Barra Mansa. A quantidade de entorpecentes apreendida não havia sido quantificada até o momento desta publicação.

O material foi apreendido numa casa de aluguel na Rua 3, na Vila dos Remédios. O suspeito de ser o dono da arma e da droga não foi encontrado, mas foi identificado e indiciado na delegacia de Barra Mansa.

No imóvel, ao qual os agentes tiveram acesso através de permissão do proprietário, os agentes encontraram as duas armas, 28 embalagens fechadas de pinos de cocaína, uma aberta com 45 pinos, outra com 18 pinos do mesmo entorpecente, um frasco aberto de lança-perfumes, três cartelas com 16 munições calibre 9mm e 12 calibre 38. (Foto: Polícia Militar)