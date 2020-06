Prefeito de Barra Mansa fiscaliza serviço de tratamento da Covid-19 na Santa Casa

Unidade segue com índices de óbitos abaixo da média nacional

Com o objetivo de acompanhar de perto os protocolos de atendimento e a capacidade de acolhimento da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, a Prefeitura Municipal tem mantido uma rotina de fiscalizar o combate ao novo coronavírus (Covid-19) dentro da unidade. Para manter esse serviço, o prefeito Rodrigo Drable se reuniu com os diretores do hospital nesta segunda-feira (15), para avaliar os procedimentos e recebeu a informação de que a taxa de mortalidade, nesses meses de pandemia, está muito abaixo da média nacional.

Participaram da reunião o secretário de Saúde Sérgio Gomes, o provedor e o diretor técnico da Santa Casa, Getúlio Pereira e Elder Sacramento, respectivamente.

Segundo o prefeito, a ala exclusiva para atendimento aos pacientes com o Covid-19 na Santa Casa tem garantido a capacidade de manter um atendimento adequado para todos que necessitam dos serviços. “Estamos constantemente acompanhando esses atendimentos e têm sido suficiente. Prova disso são os resultados de cura em pacientes internados em estado grave. Percentualmente, estamos melhor que a média nacional. Isso é fruto de protocolo e de conduta médica adequada. Dá muito orgulho ver os vídeos dos pacientes curados manifestando com emoção a gratidão. Nosso objetivo é ter a cura de todos os pacientes”, pontuou Rodrigo Drable.

O diretor técnico da Santa Casa, Elder Sacramento, explicou que, segundo a média nacional, são esperadas 24 mortes a cada 200 pacientes. A unidade segue a baixo destes números, contabilizando 16 óbitos em três meses. “Apesar de estamos abaixo da média nacional, vamos manter o nosso compromisso de salvar vidas sem poupar esforços, para não termos mais vítimas desse vírus. Contamos com uma equipe de excelência que está atuando arduamente para garantir a cura dos nossos enfermos”, garantiu o diretor.