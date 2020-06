Rodovia dos Metalúrgicos recebe novo asfaltamento em Volta Redonda

Prefeitura deve concluir os trabalhos na próxima quarta-feira, dia 17

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou nesta segunda-feira, dia 15, o novo asfaltamento da Rodovia dos Metalúrgicos, em um trecho próximo ao novo shopping, na via que liga o bairro São Geraldo ao Jardim Belvedere. O investimento no local está sendo feito através do programa Asfalto de Volta.

O prefeito Samuca Silva esteve acompanhando o início dos trabalhos, que deverão ser concluídos até a próxima quarta-feira, dia 17. “Mesmo atentos às questões do novo coronavírus, trabalhando com prioridade de salvar vidas, não podemos esquecer a manutenção da cidade. E aqui (na Rodovia dos Metalúrgicos) era um ponto que não aguentava mais tapa buraco. Por isso, estamos realizando essa reconstrução de solo, que vai dar mais segurança aos motoristas”, disse o prefeito Samuca Silva.

No local, em um trecho de quase um quilômetro, foi feito a fresagem do pavimento, que consiste na retirada da camada antiga de asfalto. Com isso, o solo foi preparado para receber a nova massa asfáltica, conhecida como asfalto quente, que tem maior durabilidade.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, diversas vias da cidade já receberam o trabalho de recomposição asfáltica. “Já fizemos em vias do bairro Retiro, como as ruas Goiás, Jaraguá e dos Mineiros, e aqui, nesse trecho da Rodovia dos Metalúrgicos, até quarta-feira concluímos. Também já fizemos a primeira parte do asfaltamento na Avenida Paulo Erlei Abrantes e, em breve, vamos terminar toda via”, informou o secretário.

Segundo Samuca, a prefeitura está investindo na cidade de acordo com o fluxo financeiro do município. “Vale destacar que estamos no meio de uma pandemia, o que gerou grave crise financeira, além do grande endividamento que temos. Ordenei para que pudéssemos concluir as frentes de trabalho já abertas, como na Rodovia dos Metalúrgicos e em Três Poços. E novas frentes de trabalho serão abertas a partir da melhora na arrecadação”, comentou o prefeito.