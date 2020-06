Serviços de capina e roçada avançam por bairros de Quatis

Trabalho, que inclui a retirada de entulhos nas vias urbanas, é executado a cada dois meses na cidade

A operação de limpeza urbana executada pela Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, teve

continuidade na última semana, durante o feriado de Corpus Christi, com equipes trabalhando no Centro e no Bairro Boa Vista.

Nas ruas do Centro, os serviços se concentraram basicamente na varrição e pintura de meio-fios. Já nas vias situadas no Bairro Boa Vista, além dos serviços citados, uma outra equipe ficou encarregada de realizar o serviço de capina e roçada.

De acordo com a Secretaria, a cada dois meses os bairros da área urbana são atendidos para esses serviços de limpeza que inclui ainda a retirada de entulho. São cerca de 20 trabalhadores envolvidos no trabalho que contam ainda com o auxílio de caminhões, máquinas pesadas como retroescavadeiras para a retirada de entulho e ferramentas manuais.

O secretário João Cezar Salazar, destaca que os serviços de capina, roçada e recolhimento de entulho são considerados essenciais para reduzir o aparecimento de animais transmissores de doenças como ratos e escorpiões.

– Há também a nossa preocupação de não deixar que se permita criar nas vias públicas as condições ideais para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso essa limpeza é constante – ressaltou o secretário.

Para o prefeito Bruno de Souza (MDB), manter as vias públicas limpas é importante para o município como ação preventiva de saúde pública. Mas ele lembrou que essa responsabilidade de preservar a limpeza dos bairros precisa ser divida com os moradores.

– Assumimos as nossas responsabilidades e queremos compartilhar com a população a manutenção da limpeza da nossa cidade. Esse zelo pela cidade precisa ser de cada um pois, reflete em menos gastos na saúde, mais segurança para todos e uma cidade mais bonita aos olhos de quem mora e para quem visita o nosso município – reflete o prefeito

Serviço de recapeamento

Além do serviço de limpeza urbana, a Prefeitura de Quatis também está com obras avançadas de recapeamento asfáltico em algumas ruas da cidade. Durante o feriado de Corpus Christi, operários da empresa contratada realizaram o serviço na Rua Major José Isidro, no Centro e também a Rua Guilhermina Alves, no Bairro Pilotos. O programa de melhoria das vias públicas na área urbana de Quatis incluem também o serviço de tapa-buracos. Com os dois serviços, a Prefeitura está investindo quase R$ 1,3 milhão de recursos próprios na melhoria da pavimentação viária no município.