Unidades Básicas de Saúde recebem sanitização contra coronavírus em Volta Redonda

Semana começa com ação nas unidades de saúde do Retiro e Açude; serviços de manutenção da cidade também são realizados pelas equipes de infraestrutura

A sanitização dos ambientes públicos é uma das armas da Prefeitura de Volta Redonda na luta contra à Covid-19. Na manhã desta segunda-feira (dia 15) a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura responsável pelo serviço atuou em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), as duas do Retiro foram beneficiadas e também as dos bairros Açude I e II. Na parte da tarde o serviço foi executado nas unidades da Atenção Básica dos bairros Vila Brasília, Mariana Torres, Belo Horizonte e Verde Vale.

Além das unidades de saúde, o trabalho é realizado nos principais pontos comerciais da cidade, priorizando locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus, acessos a agências bancárias e farmácias. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. A solução química utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus.

O prefeito Samuca Silva afirma que a sanitização e higienização dos espaços públicos como combate ao novo coronavírus é um trabalho periódico, principalmente nas unidades de saúde.

“Na última sexta-feira (dia 12), por exemplo, a equipe esteve no recém entregue Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida) e mais uma vez no Hospital São João Batista. Também cobramos e fiscalizamos as empresas de ônibus para que realizem a limpeza nos veículos a cada viagem”, disse Samuca, lembrando que o isolamento social, a higiene das mãos com sabão ou álcool gel e o uso de máscaras quando precisar sair ainda são os principais aliados da saúde da população.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação ainda beneficiou locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.

Manutenção da cidade avança em Volta Redonda

A semana começou com as equipes da Secretaria de Infraestrutura divididas entre os serviços de recuperação asfáltica, caiação, capina, roçada e retirada de entulhos. Somente nesta segunda-feira (dia 15), 15 bairros de Volta Redonda foram beneficiados. A programação para atender as demandas da população é diária, incluindo finais de semana e feriados.

Nesta segunda, foi realizada operação tapa-buracos na Vila Santa Cecília, Siderópolis, Casa de Pedra, Água Limpa, além da Beira Rio. Os bairros Ilha Parque, Belo Horizonte, Retiro e Açude receberam equipes para retirada de entulho. No Jardim Amália I, a prefeitura fez caiação e capina, trabalho também executado no São Sebastião, na Ilha São João e no entorno da capela mortuária. As equipes de roçada estiveram na Vila Santa Cecília, limpando o Córrego Cachoeirinha, próximo ao Colégio Macedo Soares, e ainda no Roma II e na beira rio do bairro Barreira Cravo.