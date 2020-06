Vereadores votam pelo tombamento do Recreio do Trabalhador

Em sessão realizada na noite desta terça-feira, os vereadores de Volta Redonda aprovaram por unanimidade o tombamento do Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas, em Volta Redonda. A decisão foi tomada após a nota divulgada pela Companhia Siderúrgica Nacional, sobre o fechamento do Recreio na última sexta-feira. O projeto de lei do vereador Rodrigo Furtado foi aprovado pelos 15 vereadores presentes ao plenário. Agora o projeto será encaminhado para sansão do prefeito Samuca Silva.

O presidente da Câmara de Vereadores, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, lamentou a posição da direção da CSN e disse que vai lutar para que as atividades do Recreio do Trabalhador retornem. “O Recreio é um marco na história do município e região. Aqui foram realizados grandes acontecimentos culturais, festas importantes, formaturas e competições. Essa história não pode chegar ao fim”, disse Neném.

O presidente vai se reunir com os demais vereadores na quinta-feira, dia 18, para tentar encontrar outras soluções para o não fechamento do Recreio. Foi discutida também a desapropriação do local.