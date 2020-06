Apae de Volta Redonda realiza festa junina no drive thru

A Festa Junina da Apae- VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), acontece no próximo sábado, 20, no horário de 16h às 20 horas para alegria dos amantes das festas juninas. Mas esse ano, a festa será um pouquinho diferente, no modelo drive thru, você chega dentro do carro, compra as fichas, em seguida pega os produtos e segue o seu destino. Ninguém precisa descer do carro, e todas as normas de distanciamento e exigências com os cuidados de higiene estão sendo tomadas. Serão muitos quitutes à venda. São eles: pizza frita, salsichão, feijão amigo, canjiquinha, pé de moleque, cocada e canjica.

Toda a renda será revertida para a manutenção das atividades e serviços prestados pela instituição filantrópica. A Apae está situada a Rua Sessenta, n. 1790, no bairro sessenta em Volta Redonda.

A Apae- Associação de Pais e amigos dos excepcionais de Volta Redonda está há mais de 60 anos acolhendo e protegendo pessoas com deficiências intelectual e múltipla. Defendendo os seus direitos, educando, estimulando, promovendo a inclusão social e a melhor qualidade de vida, com apoio e orientação à família. A causa é nobre, exerça a solidariedade!

Horário: 16h às 20h

Local: Apae está situada a Rua Sessenta, n 1790, bairro sessenta em Volta Redonda

Mais informações: (24) 3342-5399