Barra Mansa contabiliza queda de 26% no número de doações de sangue

Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, apresentar boas condições de saúde e ter o peso a cima de 50 kg

Diante da pandemia provocada pela Covid-19, um dos serviços mais prejudicados foi a coleta de sangue. Em Barra Mansa, o Hemonúcleo contabilizou uma queda de 26% no abastecimento. Outra grande preocupação é em relação ao inverno, um período que naturalmente as doações têm uma queda significativa devido à baixa têmpera e o aparecimento de doenças respiratórias como gripe, resfriado, sinusite e amigdalite. Para tentar esquivar do declínio, o centro de coleta está promovendo neste mês o ‘Arraiá Sangue Bom’, que oferece comidas típicas da época para os doares.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve no Hemonúcleo nesta quarta-feira, dia 17, e fez sua contribuição para o banco de sangue. “Constantemente o Hemonúcleo passa por momentos que, por conta do estoque baixo, compromete a qualidade do atendimento médico, principalmente de urgência e emergência. Eu faço a minha parte e recomendo que as pessoas também façam. Isso é fundamental para que quando nós precisarmos de sangue, tenhamos à disposição”, sugeriu o prefeito.

O coordenador do Hemonúcleo, Sérgio Murilo Conti, explicou quem pode doar. “Para ser doador, a pessoa deve ter de 16 a 69 anos, possuir boas condições de saúde e pesar mais de 50 kg. Nesse processo, os doadores são fundamentais para nós. Agradecemos ao prefeito pelo exemplo. Esperamos que com a sua iniciativa, a gente consiga atrair mais doadores”, concluiu Sérgio.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. O horário para doação é de segunda a sexta-feira, das 07 às 11 horas.