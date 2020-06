Câmara aprova projeto de lei para instalação de pias em centros comerciais

O projeto de lei da vereadora Rosana Bergone (PRTB) intitulado “Mãos Limpas”, que autoriza a instalação de pias ou lavatórios em centros comerciais da cidade, foi aprovado em segunda votação na noite de terça-feira, dia 16, pelos vereadores da Câmara Municipal de Volta Redonda. A intenção é que as pessoas que estejam nas ruas do comércio possam higienizar as suas mãos com água corrente, sabão ou detergente, em razão da Pandemia do Covid-19. O PL foi protocolado em abril no expediente da Câmara e agora, com a aprovação de ontem, dependerá da sanção ou veto do prefeito para a lei entrar em vigor.

Coincidentemente, a administração municipal já sabendo que a Câmara tinha este projeto, se antecipou e instalou algumas pias ou lavatórios nos centros comerciais, mas o projeto é mais abrangente e abre espaço para que os comerciantes possam participar e serem ressarcidos.

“O projeto oferece descontos na conta de água do Saae para os comerciantes e empresas privadas que instalarem os lavatórios em frente aos seus estabelecimentos para serem usados pela população. Há previsão de descontos de 3 a 5% para as empresas que aderirem a ideia, conforme a metragem dos estabelecimentos e fluxo de pessoas”, informa a vereadora, confiante, que o PL será sancionado pelo prefeito.

“Fico satisfeita em ver que a nossa ideia foi colocada em prática pela prefeitura e, agora, estamos oportunizando a participação dos comerciantes. Isso contribui para evitar a contaminação desse vírus, que matou 55 pessoas e teve 1115 casos confirmados em Volta Redonda até o dia 16 de junho”, ressalta a vereadora.

Bergone informa que tem ainda que um outro projeto de lei, que ainda entrará em votação em breve, autorizando a prefeitura a fazer a compra de chips com pacote de dados para estudantes da Rede Municipal inscritos na plataforma digital de ensino a distância. “Muitos alunos não estão conseguindo acompanhar as aulas, pois não tem acesso a internet e esse projeto de lei quer ajudar a estas pessoas”, justificou Rosana.