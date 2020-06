Parceria do Hospital Santa Cecília e 99 Táxis estimula doação de sangue

O Hospital Santa Cecília firmou uma parceria com a 99 Táxis para estimular a doação de sangue em Volta Redonda. Até o dia 30 de junho, os usuários do aplicativo podem usar até dois cupons de até R$ 30 cada para ir e voltar com segurança até o Banco de Sangue do Hospital Santa Cecília. Para isso, basta incluir o cupom Doesanguevr diretamente no aplicativo, para corridas que tenham como origem e destino o Banco de Sangue.

A Diretora do Hospital, Júlia Vieira, enfatizou a importância da solidariedade nesse momento de enfrentamento à pandemia e enfatizou que a unidade está seguindo rigorosamente todas as medidas para garantir a segurança de todos os usuários do hospital. Por isso, o Banco de Sangue está funcionando com horário reduzido, de 7 às 10h. Você pode agendar sua doação por meio do telefone (24) 2102-0001. “O mais importante em nossa opinião é chamar a atenção para a necessidade e importância das pessoas que podem doar sangue, que façam com regularidade, pois um gesto simples e generoso pode salvar vidas”, afirmou.

O QUE É PRECISO PARA DOAR?

-Ter boa saúde

-Idade entre 16 a 69 anos

(16 e 17 anos somente com autorização e presença do responsável)

-Pesar acima de 50kg

-Não fazer uso de drogas

-Não ter comportamento sexual de risco

-Estar em boas condições físicas

COMO FAZER:

-Não estar em jejum

-Trazer documento oficial com foto.

O banco de Sangue do Hospital Santa Cecília fica na rua R. 41-C, 160 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda (RJ). Informações pelo telefone (24) 2102-0001.