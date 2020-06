Paulinho do Raio X e Samuca não são ouvidos pela Comissão Processante da Câmara de Volta Redonda

O vereador Sidney (Dinho) do Patriota, Presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o Vereador Paulinho do RX, informou que as audiências previstas para a tarde desta quarta feira, dia 17/06, deixaram de ocorrer por ausências do Vereador Paulinho do RX, seus advogados e do Prefeito Samuca Silva.

Segundo o vereador a defesa de Paulinho informou por meio de petição no processo, que em razão da Pandemia, nem o vereador e nem seus advogados comparecerão a qualquer ato presencial praticado pela comissão.

Já o prefeito Samuca Silva, enviou um advogado a Sala da Presidência da Câmara, no horário marcado para seu depoimento, pleiteando a remarcação da audiência e juntada de procuração, questionando qual sua condição no processo.

⁃Entendo que cada um faz aquilo que bem entende de suas vidas. As pessoas deveriam pensar nas consequências de seus atos pra que não venham causar transtornos a administração pública. Como afirmei em despacho no processo, comparecer ou não a atos que estejam devidamente intimados é opção das partes. O que a Comissão não ficará é refém do bem querer de qualquer um. Hoje deixamos de avançar nos trabalhos desta Comissão, única e exclusivamente por conta de atos que a meu ver, são para o retardamento do andamento deste processo. Quando a população cobra uma solução, precisa saber que os responsáveis pela demora na solução se dão por atos como estes. Vamos manter nossa linha de trabalho. Isso aqui não é bagunça e nem brincadeira – desabafou o vereador.

A audiência seria realizada na Sala da Presidência da Câmara, onde os vereadores componentes da Comissão Processante fizeram uma ata sobre as ausências, petição do prefeito e designação de nova data para os depoimentos que estavam previstos para hoje.

O depoimento do Vereador Rodrigo Furtado foi adiado por iniciativa da própria Comissão, por entender que deve ser ouvido após o Prefeito Municipal.

O Vereador Sidney (Dinho), presidente da comissão, também informou que as partes vem pleiteando a realização de audiências de forma virtual (on-line), mas que como a câmara tem realizado seus trabalhos respeitando as medidas e orientação das autoridades sanitárias mundial, federal, estadual e municipal, não vê motivos para tanto.

⁃O que percebo é que levar os trabalhos para esta linha, despejando sobre esta pandemia a necessidade de se realizar todos os atos de forma virtual, mais me parece falta boa vontade de cada um sair de sua zona de conforto para se resolver esta questão. A se pensar assim, ninguém estaria trabalhando nesta Cidade, neste Estado ou neste País. Nossos trabalhos continuarão sendo presenciais – finalizou o vereador Dinho, presidente da Comissão Processante.