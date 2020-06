Peugeot-Citroën reiniciará produção em Porto Real

A direção da Peugeot-Citroën fez um comunicado nesta quarta-feira, que as atividades serão retomadas à partir do dia 23 de junho

Medidas de proteção reforçadas compartilhadas com os parceiros sociais e implementadas antes do reinício das atividades produtivas.

Auditoria conduzida na unidade para garantir a implementação sem falhas de todas as medidas preventivas.

Uma retomada de produção gradual e segura, em linha com a atividade comercial.

“A proteção e o bem-estar de nossos colaboradores e de suas famílias continuam sendo as prioridades no gerenciamento das nossas operações. O Protocolo Reforçado de Medidas de Proteção implementado em nosso Polo Industrial Brasil, em Porto Real, e em todas nossas unidades, propicia um alto nível de proteção para nossos colaboradores e é o primeiro critério analisado ao reiniciarmos as operações em nossas unidades de produção. Como a atividade da manufatura é impulsionada pela comercial, que é o nosso segundo critério, estamos reiniciando de forma gradual e segura nosso sistema industrial para fabricar os veículos desejados por nossos clientes. Esses dois critérios guiarão nossas decisões nas próximas semanas e meses”, disse Jean Mouro, Vice-Presidente Sênior de Operações Monozukuri América Latina do Groupe PSA.

“Desde a interrupção da produção em Porto Real, temos implementado um protocolo de saúde reforçado na unidade, com o apoio de nosso serviço médico e em estreita colaboração com nossos parceiros sociais. Graças a esse esforço coletivo, validado por uma auditoria realizada no local, poderemos retomar a fabricação de veículos e motores nesta unidade de maneira gradual e segura”, completou Itamar de Souza, Diretor do Polo Industrial Brasil do Groupe PSA.

Desde o início da crise sanitária relacionada à COVID-19, a prioridade do Groupe PSA tem sido de proteger a saúde de seus colaboradores e de garantir a sustentabilidade da empresa. Durante o período de interrupção de suas atividades de produção, o Groupe PSA implantou um Protocolo Reforçado de Medidas de Proteção (1) adaptado ao contexto de cada unidade industrial, comercial, terciária e de P&D. Desenvolvido com os serviços de saúde, esse protocolo foi amplamente compartilhado com organizações sindicais representativas e foi submetido a auditorias sistemáticas. Além disso, as chamadas “patrulhas da saúde” serão responsáveis ​​pela verificação diária da aplicação de medidas e de ações de proteção nas unidades e pela implementação de ações corretivas, se necessário.

A retomada gradual e segura da produção da unidade de Porto Real deverá ocorrer a partir do próximo dia 23 de junho, dependendo da situação do país no momento.

Com esta abordagem gradual e responsável, a empresa age em linha com seu compromisso de proteger seus colaboradores e famílias, bem como seus clientes, ao mesmo tempo em que garante a sua sustentabilidade.

Algumas das medidas implementadas: