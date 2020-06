PSL de Barra Mansa realiza encontro com pré-candidatas

Evento aconteceu na noite desta segunda-feira, 15, no Clube do Municipal

A executiva do PSL (Partido Social Liberal) de Barra Mansa realizou na noite desta segunda-feira, 15, no Clube Municipal, no Centro, uma reunião com as pré-candidatas mulheres da sigla. O objetivo do encontro foi restabelecer os trabalhos políticos, respeitando todos os protocolos em relação à Covid-19.

Segundo o presidente da legenda no município, Diego Raffide, o retorno das atividades está acontecendo de forma gradativa. “Devido a esta pandemia, ficamos sem marcar encontros, mas com o passar do tempo, percebemos que era necessário voltar com as reuniões e transmitir informações relevantes ao nosso grupo. Começamos com um encontro só com as mulheres que pretendem ser candidatas à vereadora e o resultado foi excelente”, revelou, completando que a reunião foi em lugar aberto, com uso de álcool gel e máscaras de proteção.

A pré-candidata Márcia Oliveira elogiou muito a iniciativa. “Nesta pausa que demos por conta da Covid-19, o partido estava disponibilizando vídeos com dicas, regras, entre outros assuntos. Mas com o retorno das atividades presenciais, estamos buscando novos conhecimentos. Fiquei feliz com a iniciativa e também pela valorização que deram para nós, mulheres”, revelou.

Quem também endossou a importância da reunião foi à pré-candidata Rayane Braga. “Foi uma noite de bate-papo agradável e produtivo. Agradecemos a executiva pelo ótimo café que foi preparado com carinho, como também as mulheres do partido por nos permitir conhecer mais a história e a luta de cada uma”, concluiu.