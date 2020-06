Resende incentiva adoção responsável de animais neste período de isolamento social

Cachorros e gatos estão disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses

Nestes tempos de pandemia do coronavírus e de isolamento social, algumas pessoas ficam mais solitárias em casa, sem receber visitas ou poder visitar amigos e familiares. Com isso, muitos procuram adotar um animal de estimação para ter uma companhia. A Prefeitura de Resende, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), está incentivando a adoção responsável de cães e gatos no município. Por conta da pandemia, até o momento não há previsão para a Feira de Adoção Responsável que acontece todo ano em Resende. Porém, os cães e gatos estão disponíveis para a adoção no CCZ.

Segundo o CCZ, atualmente estão disponíveis para adoção responsável em média 15 filhotes de cães e 10 filhotes de gatos. Também estão para adoção cães e gatos adultos, que estão em tratamento na unidade. Os interessados em adotar um pet devem ir até o CCZ. No local, eles são entrevistados e os profissionais da unidade conversam sobre a importância da adoção responsável. As pessoas precisam estar cientes que devem ter condições e tempo para cuidar do animal. Para adotar um cachorro ou gato, o candidato deve ser maior de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. No local, o futuro tutor assina um termo de adoção responsável com seus dados.

O CCZ garante a castração dos animais após a adoção, na faixa etária adequada. Os animais que forem acima de seis meses já são entregues castrados para os novos donos.

O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Rodrigo Campos destacou a importância e a responsabilidade de se adotar um animal de estimação neste isolamento social.

– No isolamento social que estamos passando, as pessoas ficam mais solitárias em casa, e adotando um animal será uma ótima companhia. Mas não podem esquecer que depois tudo voltará ao normal e o animal adotado merece e necessita dos mesmos cuidados e atenção. Então não se pode adotar só por causa do isolamento, deve ser uma adoção planejada para futuramente não ocorrer o abandono ou a falta de cuidado – disse Rodrigo Campos.

O CCZ fica situado na Rua Eurídica Paulina de Almeida, n°415, no bairro Vicentina. O telefone da unidade é: (24)3360-9690.